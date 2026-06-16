Tráiler de Shrek 5 divide opiniones por doblaje y estilo visual

El lanzamiento del primer tráiler de Shrek 5 desató una ola de comentarios entre los seguidores de la franquicia, quienes celebraron el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro en el doblaje latino la noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los fans mexicanos, que consideran al actor una pieza fundamental en la identidad del personaje.

Por otro lado, la ausencia de Alfonso Obregón dando voz al ogro favorito de muchos causó comentarios divididos, pues mientras algunos internautas lamentaban el cambio, otros celebraban que se quitara el espacio al polémico hombre y se le diera a Faisy, conocido principalmente por el programa “Me caigo de risa”.

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¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

Aunque la participación de Derbez fue bien recibida, las discusiones en internet también se centraron en la posibilidad de cambios en el reparto del doblaje, varios aficionados expresaron su deseo de que se conserve la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno entre el público.

Además del tema de las voces, el adelanto generó opiniones divididas debido al aspecto visual de los personajes, algunos usuarios señalaron que el nuevo estilo de animación se aleja de la imagen clásica que caracterizó a las primeras películas, mientras que otros destacaron que el cambio representa una evolución natural de la franquicia.

A pesar de las críticas y las dudas sobre algunos integrantes del elenco de doblaje, el regreso de la saga es nostálgico entre los que crecieron con las aventuras del ogro verde. Muchos fans compartieron mensajes de emoción por volver a ver a Shrek, Fiona y Burro en la pantalla grande después de más de una década.

Por ahora, DreamWorks continúa revelando detalles de la producción, mientras que los seguidores permanecen atentos a las próximas novedades, la expectativa se mantiene alta y las conversaciones sobre el futuro del doblaje latino continúan siendo uno de los temas más comentados entre los fanáticos de la franquicia.

Editor: Diego González

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