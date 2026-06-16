Saul Goodman reaparece en video por 250 aniversario de EU

El actor Bob Odenkirk volvió a interpretar a Saul Goodman casi cuatro años después del final de Better Call Saul, al protagonizar un video por el 250 aniversario de Estados Unidos.

El video fue compartido por el guionista Peter Gould, cocreador de la serie, quien además aclaró en su cuenta de Bluesky que el material no fue generado con inteligencia artificial.

En la grabación, reaparece caracterizado como Saul Goodman, con su llamativa corbata, la oficina decorada con motivos constitucionales y otros elementos emblemáticos.

Durante el mensaje, recuerda que los ciudadanos tienen derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión, de prensa, de reunión y la protección contra registros arbitrarios.

Te puede interesar: Pato con “la verde” bien puesta se vuelve viral en festejos deportivos

El personaje también exhorta a conocer y defender esos derechos, al señalar que fueron preservados durante 250 años gracias al esfuerzo de generaciones y pedir nunca renunciar a ellos.

Hacia el final del video aparece Jonathan Banks, quien retoma su papel como Mike Ehrmantraut con su característico atuendo para acompañar el mensaje difundido por Saul Goodman.

Con una breve intervención, el expolicía cierra el anuncio con la frase: “Hola, soy Mike y apruebo este mensaje“, en un guiño que emocionó a los seguidores de la franquicia.

La reaparición de ambos actores representa un inesperado reencuentro con dos de los personajes más emblemáticos de Breaking Bad, cuyo último capítulo se emitió en 2022.

Bob Odenkirk has returned as Saul Goodman in a new video celebrating 250 years of America. pic.twitter.com/LPcS9nTPGl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 16, 2026

Te recomendamos: