TikTok le cambió la vida; Tim Payne jugará en el Olimpia de Paraguay

El lateral derecho neozelandés, Tim Payne, dará un salto trascendental en su carrera, diversos medios internacionales aseguran que su fichaje por un club Olimpia de Sudamérica es prácticamente un hecho; una versión que toma fuerza tras sus recientes declaraciones post partido y las pistas lanzadas en las redes sociales de la institución.

El club con el cual ya habría alcanzado un acuerdo es el Olimpia de Paraguay, con este movimiento, Payne se incorporará a uno de los equipos con mayor renombre del continente, siendo el único conjunto de su país en haber conquistado la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Además de liderar el palmarés histórico en el balompié paraguayo, “El Decano” es el vigente campeón de la liga local, lo que ya les asegura un boleto para la Copa Libertadores de 2027. Un fenómeno viral en TikTok le ha dado un giro absoluto a su carrera.

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💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Al finalizar su primer encuentro con los “All Whites” en el certamen internacional de selecciones, el defensor fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica.

Al respecto, Payne declaró: “Eso sería algo a considerar”, aunque recalcó que su compromiso en este preciso momento está en llevar a su país lo más lejos posible en el torneo. Por su parte, la cuenta oficial de Olimpia publicó en redes sociales dos emojis muy específicos que casi terminaron de confirmar el fichaje.

¿Cómo llegó Tim Payne a este punto de exposición mediática?

Todo comenzó cuando el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como “El Scarso”, propuso un reto a su audiencia: convertir al futbolista menos conocido del certamen en el protagonista.

Antes de la campaña digital, el neozelandés no alcanzaba los 5 mil seguidores en sus plataformas oficiales; hoy en día, supera los 5.8 millones de seguidores, una explosión de popularidad que colocó los reflectores sobre él y terminó por facilitar su histórico fichaje.

Editor: José Francisco Escobar

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