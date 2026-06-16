Abren inscripciones para el Curso de Verano Imparable 2026

Con el objetivo de brindar espacios seguros, recreativos y formativos para la niñez poblana durante el próximo periodo vacacional, el Gobierno de la Ciudad anunció el Curso de Verano Imparable 2026, una iniciativa impulsada a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP).

Este programa está diseñado para que niñas y niños aprovechen sus vacaciones de manera activa, fortaleciendo hábitos saludables, desarrollando habilidades físicas y sociales, además de fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el aprendizaje mediante actividades deportivas y recreativas.

El Curso de Verano Imparable 2026 busca convertirse en una experiencia enriquecedora para las familias poblanas, ofreciendo a las y los participantes un entorno seguro, supervisado por personal capacitado y comprometido con el desarrollo integral de la niñez.

“Queremos que las vacaciones sean una oportunidad para aprender, divertirse y hacer nuevos amigos. Este curso está pensado para que las niñas y niños vivan experiencias positivas que contribuyan a su crecimiento personal y bienestar”, destacó Ricardo Zayas Gallardo, director del IMDP.

Para atender adecuadamente las diferentes etapas de desarrollo de las y los participantes, el curso estará dividido en las siguientes categorías: 6 a 7 años; 8 a 9 años; 10 a 11 años; y 12 a 14 años.

Contemplan dinámicas de activación física, deportes de conjunto, juegos recreativos y ejercicios que promueven la creatividad, la integración y el desarrollo de habilidades motrices.

Las sedes donde se llevará a cabo el Curso de Verano Imparable 2026 serán el Complejo Multideportivo del Sur, el Centro Acuático Municipal del Norte y el Polideportivo José María Morelos y Pavón.

El curso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, facilitando la organización de las actividades familiares durante el periodo vacacional.

El costo de recuperación será de mil 370 pesos por participante y las inscripciones ya se encuentran abiertas para las familias interesadas.

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