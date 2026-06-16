Pepe Chedraui moderniza alumbrado público en colonia 10 de Mayo

Como parte de la estrategia Puebla Brilla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la modernización del sistema de alumbrado público en la colonia 10 de Mayo y zonas aledañas, donde el Gobierno de la Ciudad sustituyó 262 luminarias de tecnología AMC por tecnología LED.

Durante su mensaje, el presidente municipal afirmó que en esta zona se modernizaron 262 luminarias de un universo de 331, siguiendo las indicaciones de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta de llevar los servicios públicos a todos los rincones de la ciudad.

“Así vamos a iluminar todo Puebla, para que esté tranquila, para que esté en paz y para que las y los ciudadanos puedan ir y venir sanamente; nuestras mujeres, nuestros adultos mayores, nuestra niñez tan importante, que puedan ir y regresar tranquilamente“, agregó.

De esta manera, la Secretaría de Servicios Públicos logró la cobertura del 100 por ciento de las 331 luminarias existentes, acción que fortalece la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias de la zona, al contar con calles mejor iluminadas y espacios públicos más funcionales, además contribuye al uso responsable de la energía y fortalece la prestación de servicios públicos de calidad.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que Puebla Brilla es una estrategia que transforma el entorno urbano mediante infraestructura moderna y eficiente, permitiendo que más familias cuenten con mejores condiciones para desarrollar sus actividades diarias.

De manera complementaria, la dependencia realizó mantenimientos correctivos al sistema de alumbrado público e instaló nuevos puntos de luz para ampliar la cobertura del servicio. Además, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura ejecutó trabajos de bacheo equivalentes a 108.20 metros cúbicos, mejorando las condiciones de movilidad para vecinos y automovilistas.

El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar obras y servicios que impacten directamente en la vida de las personas, acercando infraestructura moderna a las colonias y fortaleciendo el desarrollo urbano de la capital mediante estrategias integrales que generan bienestar y prosperidad compartida.

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