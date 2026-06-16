Competirán 10 poblanos en Olimpiada de Matemáticas en Singapur

Por tercer año consecutivo, 10 estudiantes poblanos de nivel básico y medio superior representarán a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas SIMOC 2026, que se realizará del 17 al 21 de julio en Singapur, informó el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Jorge Otero González. La delegación estatal forma parte de los más de 200 estudiantes mexicanos que participarán en esta competencia de carácter internacional.

La delegación estatal forma parte de los más de 200 estudiantes mexicanos que participarán en esta competencia de carácter internacional y contarán con el apoyo del Gobierno del Estado, que preside el gobernador Alejandro Armenta Mier para cubrir los gastos del viaje.

Los integrantes provienen de los municipios de Tecamachalco, Amozoc, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Puebla capital. El grupo está conformado por cinco estudiantes de secundaria y cinco de nivel medio superior, quienes obtuvieron su lugar tras superar diversas etapas de selección académica.

Jorge Otero González explicó que la preparación de los participantes responde a un trabajo constante entre alumnos, docentes y entrenadores especializados. Destacó que cada estudiante fortalece sus habilidades mediante estudio permanente, disciplina y entrenamiento enfocado en la resolución de problemas de alta complejidad.

El académico recordó que la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) emitió en enero la convocatoria nacional para seleccionar a los participantes. Posteriormente, en abril, se efectuó en Puebla la competencia internacional local SASMO, certamen que definió a los estudiantes con derecho a representar al país en Singapur.

Los resultados obtenidos por las delegaciones poblanas en años anteriores reflejan el nivel académico alcanzado por las y los jóvenes. En 2023, ocho estudiantes conquistaron 12 medallas; mientras que en 2025, una delegación de 12 alumnos obtuvo 18 preseas. Para esta edición, la expectativa es lograr nuevamente una actuación sobresaliente.

Durante la competencia, los participantes enfrentarán pruebas individuales de conocimientos matemáticos, juegos matemáticos y lógicos, así como desafíos estratégicos mediante juegos de mesa con base matemática, disciplinas que exigen razonamiento, creatividad y capacidad de análisis.

El catedrático agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier por el respaldo otorgado a los estudiantes poblanos. Explicó que, además de facilitar los recursos necesarios para el viaje internacional, el Gobierno del Estado contempla incentivos para quienes obtengan medallas durante la competencia.

Luz Estrella Sánchez Medina, estudiante de preparatoria, expresó su orgullo por representar a Puebla y México en este encuentro internacional. Señaló que existe un gran talento en el estado y aseguró que la delegación realizará su máximo esfuerzo. Por su parte, Luz Celeste Sánchez Medina, alumna de secundaria, informó que dedica hasta cinco horas diarias a su preparación. En tanto, Daniel Díaz Ortiz destacó el apoyo gubernamental para cubrir los gastos del viaje y subrayó que las pruebas exigen comprensión profunda, pensamiento crítico y rapidez para resolver problemas complejos.

La participación de las y los estudiantes poblanos refleja la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar la educación, la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento juvenil como pilares para construir un país con mayores oportunidades, competitividad y bienestar para las nuevas generaciones.

Te recomendamos: