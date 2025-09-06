Armenta destaca labor legislativa de Liz Sánchez en Puebla

Al asistir al Informe de Actividades Legislativas de la senadora Liz Sanchez, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta, refrendó su compromiso para mantener un trabajo conjunto bajo la misma plataforma legislativa y con los lineamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la premisa de la defensa de las causas sociales.

“Tu labor ha sido extraordinaria, me consta porque llevas a Puebla en el Corazón y por amor a Puebla, como decimos acá, también piensas en grande”, afirmó el mandatario durante su mensaje, en el que también apuntó que la labor de la senadora Liz Sánchez ha sido extraordinaria, ya que comparten la tarea de dar resultados y de cumplir los compromisos de campaña.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que este mes sostendrá una reunión con la parlamentaria emanada del Partido del Trabajo, para que en el Senado se promuevan los sabores, la cultura y el arte de Puebla.

Por su parte, la senadora de la República, Liz Sánchez, reafirmó que junto con el Gobierno de Puebla trabaja por un objetivo común, que cada poblana y poblano viva con justicia, bienestar y dignidad.

