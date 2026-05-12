Muere adulto mayor tras incendio en vivienda de Texmelucan

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este lunes luego de un incendio registrado al interior de una vivienda ubicada en la colonia Magisterial, en el municipio de San Martín Texmelucan.

La emergencia provocó la movilización de cuerpos de rescate y elementos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 73 años, permaneció varios minutos expuesta al humo generado por el siniestro.

Aunque paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria, el adulto mayor ya no logró recuperarse debido a las afectaciones provocadas por la inhalación de humo.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia inmuebles cercanos.

El incendio dejó daños materiales considerables dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el siniestro, por lo que se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer las causas del incendio.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Editor: César A. García

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