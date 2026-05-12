Apelan sentencia contra responsables del feminicidio de Cecilia Monzón

La sentencia que consistió en una pena de 60 años de prisión para los feminicidas de Cecilia Monzón, entre ellos el expolítico Javier López Zavala, fue apelada por las defensas de los acusados, informó la hermana de la activista, Helena Monzón.

A través de redes sociales compartió que el lunes 11 de mayo del año en curso fue notificada del trámite que tardó cinco meses en el Tribunal Superior de Justicia, ya que les faltaba revisar algunos CDs sobre el juicio ante las apelaciones a la sentencia.

“Ayer cuando me notificaron sobre el trámite de apelación de la condena en feminicidio. Mi respiración se detuvo un segundo hasta confirmar qué era”, comentó.

Helena acusó de nueva cuenta que tanto su paz como la de su familia están atadas a las defensas de los tres acusados de asesinar a su hermana y a la lentitud de la justicia mexicana.

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“El horror es saber que mi paz y la de mi familia están atadas aún a las defensas nefastas de los feminicidas de mi hermana; y al funcionamiento letárgico de la justicia MX”, escribió.

La apelación a la sentencia se notifica a casi cuatro años del feminicidio de la abogada feminista, ocurrido en mayo de 2022.

La familia Monzón ha enfrentado diversas estrategias de las defensas para conseguir que Javier N., Jair N. y Silvestre N. fueran a juicio; tras meses de un proceso lento y desgastante, lograron que fueran declarados culpables y luego se les dictara una pena de 60 años de prisión.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula; tras su feminicidio, una ley lleva su nombre, la cual consiste en retirar la custodia de menores de edad a quienes sean procesados como feminicidas, misma que, además de ser aprobada en Puebla, se busca que sea a nivel nacional.

Me aferro a las cosas simples y bellas. Porque conozco la devastación del horror.



Ayer cuando me notificaron sobre el trámite de apelación de la condena en feminicidio. Mi respiración se detuvo un segundo hasta confirmar qué era.



La notificación era sólo de trámite; resulta que… pic.twitter.com/Y32KS9mZ6t — Helena Monzón (@Helena_Monzon) May 12, 2026

Editor: César A. García

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