Zacatlán vive una tarde futbolera pese a la intensa lluvia

Ni los fuertes truenos, los rayos y la lluvia que caía como plomo sobre el zócalo de Zacatlán lograron espantar a los más de 200 asistentes que se dieron cita para disfrutar una tarde pambolera en el Mejor Pueblo Mágico de México.

Fue más la pasión que levanta el fútbol que el miedo a las inclemencias del tiempo, pues desde niñas y niños, estudiantes de secundaria, alumnos de bachillerato como Plantel 23, Baudelio Serafín Sosa, la preparatoria del Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez y hasta los chicos de Soy Zacatlán, disfrutaron y participaron en las actividades que preparó la presidenta municipal, Bety Sánchez, en el zócalo.

Gracias a las coordinaciones de Atención a la Juventud y Cultura Física y Deporte, así como la Dirección de Fomento Económico y Turismo, las y los asistentes pasaron una tarde divertida mojándose, jugando y gritando.

La cancha inflable para el torneo de fútbol fue lo que más llamó la atención. Ahí hubo equipos mixtos y de todas las edades. También hubo intercambio de estampitas y torneo de futbolito de mesa.

Las actividades duraron más de dos horas, donde chicos y grandes vivieron la pasión del futbolera en Zacatlán.

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