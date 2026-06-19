Impulsan supervisar servicios de grúas para evitar cobros excesivos

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Elpídio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla a realizar inspecciones y revisiones periódicas, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las tarifas máximas establecidas en los servicios de arrastre, salvamento y depósito vehicular.

Se pretende asegurar justicia y equidad en los cobros a los usuarios de este servicio, así como evitar abusos y prácticas que vulneren sus derechos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Transportes y Movilidad.

Por su parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de establecer que los Ayuntamientos deberán crear la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Autoridad Municipal de Primer Contacto con Niñas, Niños y Adolescentes, quienes tendrán las atribuciones y funciones que se determinan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, el Reglamento de la Ley estatal, así como en los Manuales, Lineamientos Administrativos y la normatividad aplicable para ello.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales.

Asimismo, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, así como a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que fortalezcan, implementen o den continuidad a acciones de limpieza, saneamiento, conservación, mantenimiento, desazolve, rehabilitación y retiro de residuos sólidos en ríos, arroyos, barrancas, lagunas, jagüeyes, presas, manantiales y demás cuerpos de agua ubicados dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En su momento, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, al Ayuntamiento de Chiautla de Tapia y a la representación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, de manera coordinada, realicen un diagnóstico integral sobre las condiciones de conservación, infraestructura, accesibilidad y potencial de aprovechamiento sustentable de los espacios con vocación para el turismo de naturaleza en el municipio en mención.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Turismo.

La diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Rosalío Zannatta Vidaurri presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), implementen acciones de homologación y regularización de plazas docentes de las secundarias técnicas estatales con las de las secundarias generales, o en su caso la elaboración de un catálogo de equivalencias de categorías entre secundarias generales y secundarias técnicas para los procesos de promoción vertical, promoción horizontal y asignación de horas adicionales, o mecanismos administrativos urgentes para la cobertura de vacantes y horas faltantes en 19 planteles de secundarias técnicas estatales, a fin de garantizar la igualdad de derechos laborales del personal educativo y la adecuada prestación del servicio educativo en beneficio de la comunidad estudiantil.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación.

Durante la sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva turnó las siguientes propuestas legislativas a Comisiones Generales.

-Iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las personas que integran las Instituciones Policiales tendrán la obligación de portar y utilizar, en los casos en que les sean asignadas, las cámaras corporales durante el desarrollo de funciones operativas, de patrullaje, tránsito, mediación, proximidad social, detención, traslado de personas y demás actuaciones que determinen los protocolos y lineamientos aplicables; debiendo activarlas y emplearlas conforme a dichos instrumentos normativos.

La iniciativa, que propone reformar la fracción XI del artículo 35 y adicionar la fracción XII al artículo 35, el artículo 35 Bis y el artículo 102 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública.

-Punto de Acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés para exhortar respetuosamente al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que implemente y fortalezca acciones permanentes de limpieza, mantenimiento, rehabilitación y conservación de los parques municipales ubicados dentro de su territorio, a fin de garantizar espacios públicos seguros, funcionales y adecuados para el disfrute de la población, entre otros.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Asuntos Municipales.

-Punto de acuerdo que presentó el diputado Elpidio Díaz Escobar para exhortar al Sistema Estatal de Protección Civil, a que, en coordinación con las Direcciones de Protección Civil o su equivalente de los Ayuntamientos del Estado de Puebla, realicen recorridos y evalúen las zonas de riesgo susceptibles a inundaciones y deslaves, para llevar a cabo las acciones correspondientes de prevención y corrección, realicen campañas de difusión entre los habitantes de zonas de alto riesgo, señalando cómo actuar, estableciendo rutas de evacuación y posibles albergues.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Protección Civil.

-Punto de acuerdo de la diputada María Soledad Amieva Zamora para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Puebla, a que fortalezca las acciones de promoción turística del municipio de Zoquiapan en ferias, conferencias y campañas de información en medios impresos y digitales que resalten su riqueza natural, biodiversidad y tradiciones; además, impulse esquemas de turismo inclusivo para beneficiar a personas con discapacidad.

De igual manera, el exhorto fue enviado a la Comisión de Turismo.

-Punto de acuerdo de la diputada Delfina Pozos Vergara, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, para que haga público y remita a esta Soberanía un informe detallado respecto de los recursos públicos destinados a la organización, promoción y realización del partido amistoso entre las selecciones nacionales de España y Perú celebrado el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, en el que precise el monto total erogado con motivo del evento, la partida presupuestal de origen de los recursos, los contratos, convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos celebrados con federaciones, promotores, organizadores o intermediarios, la relación de pagos efectuados y sus beneficiarios, los estudios técnicos, financieros o de impacto económico que justificaron la inversión pública, la metodología utilizada para estimar la derrama económica anunciada previamente por las autoridades estatales, y los resultados obtenidos en materia de turismo, ocupación hotelera, generación de empleo temporal y actividad económica derivada del evento.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

-Punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para que impulsen acciones de identificación, capacitación y vinculación de micro, pequeñas y medianas empresas poblanas con potencial para integrarse a la cadena de proveeduría y servicios del proyecto de electromovilidad Olinia, a fin de fortalecer la economía local, la innovación tecnológica y la generación de empleos especializados en beneficio de las familias poblanas.

Para su estudio correspondiente, el exhorto fue dirigido a la Comisión de Desarrollo Económico.

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