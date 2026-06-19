Activan sistema de protección ante impacto climático en la Sierra Norte

La estrategia preventiva para hacer frente a la temporada de lluvias en la Sierra Norte se fortaleció con la puesta en operación del refugio temporal de Huauchinango, supervisado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el propósito de garantizar atención oportuna y protección a la población en caso de emergencia. Destacó que la prevención es la principal herramienta para evitar riesgos y atender oportunamente a la población, especialmente en regiones que históricamente han enfrentado afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos.

Durante el recorrido, el coordinador general de Protección Civil Estatal, coronel Bernabé López Santos, presentó al personal operativo integrado por elementos de Protección Civil, Guardia Forestal, Secretaría de Salud, brigadas multifuncionales, Policía Forestal, bomberos y autoridades municipales. Asimismo, explicó el funcionamiento de las distintas áreas del refugio, entre ellas filtro sanitario, sala de reuniones, dormitorios, sanitarios, centro de aislamiento, área infantil, atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social, prevención del maltrato animal, comedor y cocina.

También se exhibió el equipamiento especializado para atención de emergencias, como vehículos de rescate, motobombas, motosierras, herramientas de intervención y unidades médicas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que la experiencia vivida en octubre pasado en la Sierra Norte, donde la contingencia dejó 22 personas fallecidas y desaparecidas, obliga a mantener una estrategia permanente de preparación y coordinación. Reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como la participación de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Marina en la atención de emergencias. Señaló que como el año pasado el estado se encuentra preparado para responder ante cualquier contingencia y expresó que el mejor resultado será que los espacios habilitados no tengan que utilizarse, porque ello significa que la prevención cumplió su objetivo.

Los testimonios de autoridades y personal participante coincidieron en que el refugio representa una acción preventiva fundamental para proteger a la población. La directora general del Sistema Municipal DIF de Huauchinango, Adriana Mejía Duarte, informó que el espacio tiene capacidad para albergar entre 600 y 700 personas y ofrece atención médica, psicológica, jurídica, trabajo social, bienestar animal y servicios especializados para niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos municipal, Rafael Rodríguez Guevara, destacó el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y la incorporación de brigadas multifuncionales para fortalecer la respuesta ante emergencias.

En tanto, Karel González, integrante de la Dirección de Educación Municipal, resaltó la habilitación de un área lúdica y de acompañamiento emocional para menores, con el propósito de brindarles un entorno seguro durante una eventual contingencia.

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