Hallan con vida a cinco personas reportadas como desaparecidas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que, derivado de acciones de búsqueda e investigación, logró localizar con vida a cinco personas que contaban con reportes de desaparición, mismas que fueron reunidas con sus familiares.

Entre las personas localizadas se encuentran Félix Antonio N., de 23 años, ubicado en la localidad de Huitzilan; Eliuth N., de 45 años; y José N., de 70 años. También fueron localizados los adolescentes Estefanía N., de 15 años, y Santiago N., de 15 años.

De acuerdo con las entrevistas y diligencias ministeriales realizadas, se estableció que las ausencias fueron voluntarias.

Félix Antonio N. se encontraba deambulando en una colonia de Huitzilan; Estefanía N. permanecía con una amiga; Eliuth N. manifestó que estuvo conviviendo con amigos; José N. fue localizado luego de ausentarse debido a problemas de memoria asociados a una condición médica; mientras que Santiago N. se encontraba en su centro escolar.

En todos los casos se corroboró que las personas localizadas no fueron víctimas de algún delito, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes para concluir los reportes de búsqueda.

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