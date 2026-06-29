Localizan cuerpo embolsado en la carretera Pachuca–Tuxpan

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este domingo a un costado de la carretera federal Pachuca-Tuxpan, a la altura del puente de Totolapan, en el municipio de Huauchinango, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

De acuerdo con los primeros reportes, policías estatales fueron notificados sobre la presencia de un bulto con características inusuales en la zona. Al acudir al sitio, confirmaron que se trataba del cadáver de un masculino, el cual se encontraba embolsado y emplayado, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

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De manera preliminar, se informó que la víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 35 años, de tez clara, con la cabeza rapada y que vestía una sudadera de color negro. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley y se continuará con las investigaciones para determinar su identidad, la causa de muerte y dar con los responsables del crimen.

Editor: César A. García

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