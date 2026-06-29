Lluvias en Puebla dejan autos varados, inundaciones y árboles caídos

Las fuertes lluvias registradas la tarde-noche del domingo dejaron diversas afectaciones en distintos puntos de la capital poblana, entre ellas la caída de árboles, vehículos dañados e inundaciones en calles del Centro Histórico y zonas aledañas.

La lluvia, que se presentó después de las 16:00 horas, provocó el anegamiento de varias vialidades del primer cuadro de la ciudad, entre ellas la 2 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, donde el agua se acumuló y dejó al menos seis vehículos varados e inundados. Tres de las unidades, que se encontraban estacionadas, registraron pérdida total y quedaron apiladas entre sí debido a la fuerza de la corriente.

Otros tres vehículos fueron arrastrados por el flujo del agua tras el incremento del nivel de la corriente, lo que provocó que terminaran fuera de su posición original. Asimismo, diversos negocios de comida y artesanías resultaron con daños severos, luego de que el agua ingresara a sus instalaciones y afectara la mercancía y el mobiliario, generando pérdidas considerables.

#AHORA ⚡ Seis vehículos resultaron seriamente dañados por la lluvia en la avenida 2 Oriente, pasando el bulevar 5 de Mayo. Personal de Protección Civil estatal y municipal atienden la contingencia.@Mau_Jimenz reporta desde el lugar de los hechos. 🎤 pic.twitter.com/Y2t0iYF5k4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como personal de Bomberos, quienes realizaron labores de desazolve y posteriormente el retiro de las unidades afectadas. Los propietarios de los vehículos permanecieron en la zona en espera de la intervención de las aseguradoras para determinar la cobertura de los daños.

De manera paralela, en colonias como 10 de Mayo, Fuertes de Loreto y La Rosa también se reportaron afectaciones, principalmente vehículos varados y daños derivados de las inundaciones durante la intensa lluvia.

Asimismo, se registró la caída de árboles en calles como Elíseos, el bulevar Valsequillo, la salida hacia el bulevar Vicente Suárez y la carretera federal Puebla–Tlaxcala. En estos puntos, personal de Protección Civil realizó labores de retiro y corte de ramas para restablecer la circulación.

Editor: César A. García

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