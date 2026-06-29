Vecinos de Tlaxcalancingo alertan por presunto agresor de perros

Habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo denunciaron la presencia de un conductor que presuntamente dispara contra perros en situación de calle en los límites de Puebla y San Andrés Cholula, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los testimonios de vecinos, el presunto responsable se desplaza en una camioneta Hyundai Creta de color blanco y ha atacado a varios animales desde el interior del vehículo; principalmente a perros que viven en la calle. Debido a estos reportes, vecinos colocaron una lona de advertencia en las inmediaciones de la empresa Concretos Holcim, cerca de la Línea 1 de RUTA Puebla, para alertar a automovilistas y propietarios de mascotas.

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Los habitantes señalaron que no descartan que el responsable sea la misma persona conocida en redes sociales como el “Tirador de Atlixcáyotl”, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales.

Por su parte, la FGE informó que ya realiza actos de investigación para identificar al presunto agresor, localizar posibles animales afectados y reunir evidencia que permita esclarecer los hechos. Asimismo, mantiene coordinación con la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal DIF para fortalecer las diligencias y proceder legalmente si se acreditan responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que inició una carpeta de investigación por hechos difundidos el 26 de junio, donde se observa a una persona presuntamente disparando contra caninos desde un vehículo en movimiento en límites de Puebla y San Andrés Cholula.… pic.twitter.com/hKczBPehUK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 27, 2026

Editor: César A. García

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