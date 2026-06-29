Equipo UDLAP gana primer lugar del Mobility & AI Hackathon

Estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvieron el primer lugar del Mobility & AI Hackathon, certamen que puso a prueba a 30 equipos de diferentes estados de la República Mexicana para desarrollar en solo 24 horas soluciones innovadoras de inteligencia artificial y movilidad ante desafíos reales de distintas empresas austriacas.

El equipo integrado por los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Azuany Mila Cerón y Goben Diego Constantino Aguirre; el egresado en Ingeniería Mecatrónica, Emilio Venegas Lozano; y los egresados en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Nina Maeva Mazadiego Cortés, Humberto Alejandro Zepeda González y Héctor Emiliano Zepeda González, participó en un concurso organizado por ABA – WORK in AUSTRIA y Austrian Federal Economic Chamber en colaboración con las empresas ÖBB, Siemens Mobility, Plasser und Theurer y ALPLA Group, el cual consistía en resolver problemas reales de movilidad global que fueron trazados por las mismas empresas austriacas.

“Navegando por la bolsa de trabajo de la Universidad de las Américas Puebla, encontré este hackathon que convocaba la Austria Business Agency (ABA) a estudiantes de universidades, para resolver problemas que cuatro empresas austriacas enfrentan diariamente. Entonces decidí convocar a varios de mis compañeros para formar un equipo y resolver esta problemática”, explicó Héctor Zepeda, egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales y actual estudiante de la Maestría en Finanzas Corporativas de la UDLAP.

Para el caso de los representantes de la UDLAP, su problemática estaba relacionada con el sistema de transporte ferroviario de ÖBB, para lo cual desarrollaron “una herramienta que recopilaba datos de distintas fuentes, como redes sociales, correos y quejas de los usuarios, para hacer un contraste con los datos internos de la empresa. A partir de un análisis comparativo por medio de inteligencia artificial, se obtuvo un resultado con una estimación de costos y soluciones”, explicó Goben Constantino, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UDLAP.

Con esta idea, los estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla obtuvieron el primer lugar del hackathon, el cual consistió en una invitación a viajar a Austria para conocer las instalaciones de ÖBB, Siemens Mobility, Plasser und Theurer y ALPLA Group. Asimismo, les permitió presentar su idea ganadora del certamen al Ministro Federal de Economía, Energía y Turismo de Austria, el Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer; además de reunirse con el Embajador de México en Austria, José Antonio Zabalgoitia Trejo. “Nos sentimos muy afortunados de haber vivido esta experiencia inolvidable y nos emociona tener la oportunidad de trabajar en este lugar en un futuro”, agregó Humberto Zepeda, egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales y actual estudiante de la Maestría en Dirección de Negocios de la UDLAP.

Este reconocimiento refleja la sólida formación académica que reciben los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, así como su capacidad para aplicar sus conocimientos en IA, análisis de datos, desarrollo de software y soluciones tecnológicas orientadas a resolver retos del mundo real. Asimismo, el resultado posiciona a Azuany, Goben, Emilio, Nina, Humberto y Héctor como talentos destacados internacionalmente y abre puertas a futuras colaboraciones con Austria, lo cual enorgullece a la UDLAP.

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