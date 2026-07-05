Pepe Chedraui supervisa monitoreo preventivo por lluvias

Como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias, el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó una supervisión en la DGERI para dar seguimiento al monitoreo de las condiciones climáticas y operativas en la capital, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias municipales.

Asimismo, hizo un llamado a la población a extremar precauciones al salir de casa o trasladarse para disfrutar del partido de la Selección Mexicana, planear sus recorridos, evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a la información oficial.

“Planeen sus trayectos, eviten zonas de riesgo y manténganse atentos a la información oficial. La prevención es la mejor forma de cuidarnos entre todas y todos”, escribió en sus redes sociales.

En caso de alguna emergencia, recordó que están disponibles los números 9-1-1 y 072 para solicitar apoyo.

Visité la #DGERI para supervisar el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y operativas en #PueblaCapital.



Ante la presencia de lluvias en nuestra ciudad, les pido que extremen precauciones si van a salir de casa por cualquier motivo o si se trasladan para disfrutar… pic.twitter.com/r3jGQ6Lhme — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 5, 2026

Te recomendamos: