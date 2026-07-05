15 C
Puebla City
lunes, julio 6, 2026
Inicio Capital

Pepe Chedraui supervisa monitoreo preventivo por lluvias

Por:
Redaccion Oronoticias
-
8
Números 911 y 072 disponibles para emergencias.

Como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias, el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó una supervisión en la DGERI para dar seguimiento al monitoreo de las condiciones climáticas y operativas en la capital, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias municipales.

Asimismo, hizo un llamado a la población a extremar precauciones al salir de casa o trasladarse para disfrutar del partido de la Selección Mexicana, planear sus recorridos, evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a la información oficial.

“Planeen sus trayectos, eviten zonas de riesgo y manténganse atentos a la información oficial. La prevención es la mejor forma de cuidarnos entre todas y todos”, escribió en sus redes sociales.

En caso de alguna emergencia, recordó que están disponibles los números 9-1-1 y 072 para solicitar apoyo.

Te recomendamos:

Diputados recorren Chiautla para impulsar ecoturismo en Mixteca

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Puebla capital se promociona en el Tianguis Turístico 2026

stafforonoticias -

Iluminación de espacios públicos beneficia a más de 210 mil poblanos

Redaccion Oronoticias -