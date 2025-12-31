Puebla buscará romper Récord Guinness con rosca de reyes de 6 km

El inicio de 2026 promete ser histórico para Puebla Capital. El Gobierno de la Ciudad, a través del DIF municipal, buscará romper el Récord Guinness de la rosca de Reyes más grande del mundo.

El reto consistirá en la elaboración y colocación de una rosca de reyes de seis kilómetros de longitud, con la finalidad de inscribir con letras doradas el nombre de Puebla en el Libro Guinness de los Récords. Se deberán hornear panes exactamente del mismo tamaño de grosor y longitud que unidos formen una sola pieza, donde el punto de inicio y encuentro sea el zócalo de la Capital.

Para lograr dicha hazaña se contempla abarcar toda la avenida Reforma hasta llegar a la 11 sur, donde la rosca dará vuelta y bajará al Boulevard 5 de mayo continuando hasta la 29 oriente, para regresar nuevamente al punto de inicio en el Zócalo de la Capital.

La preparación de la rosca iniciará 3 días antes con la intención de que el pan esté calientito y fresco el día 4 de enero, y las y los presentes puedan degustar la tradicional Rosca de Reyes monumental.

Como parte de este evento, la empresa poblana Gran Bodega se suma a la iniciativa con insumos, dinámicas y actividades para las y los presentes, fomentando la convivencia y la diversión familiar. La cita es el próximo domingo 4 de enero a las 17:00 horas en el Zócalo de la Ciudad.

Además, las y los asistentes podrán tomarse fotografías con los tres Reyes Magos, creando un momento especial para niñas, niños y familias que acudan a celebrar esta tradicional festividad.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, invitan a las y los poblanos a sumarse a este acontecimiento histórico, en un evento de sana convivencia familiar que promueve la unidad, la solidaridad y la celebración del inicio de un nuevo año.

