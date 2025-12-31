En Huauchinango, dan el último adiós a maestra tras accidente

Familiares, alumnos y amigos dieron el último adiós a la maestra Mariana Escamilla Sosa, quien perdió la vida de manera trágica la tarde del domingo, tras caer con su automóvil desde un puente de aproximadamente 90 metros de altura, mientras viajaba en el interior de la unidad.

Fue la tarde del martes cuando un nutrido grupo de personas acudió a despedir a la docente. El cortejo fúnebre avanzó en medio de muestras de dolor y bajo una intensa lluvia que se registró en el municipio de Huauchinango, acompañando el cuerpo de la maestra hasta su última morada en el Panteón Municipal.

Durante el sepelio se vivieron momentos de profunda tristeza, principalmente entre alumnos y amigos, quienes recordaron a Mariana Escamilla como una mujer comprometida con la docencia, dedicada a hacer el bien entre sus estudiantes y a inculcar valores fundamentales. Coincidieron en que su fallecimiento deja un vacío importante en la comunidad estudiantil de Huauchinango.

Cabe recordar que la maestra perdió la vida la tarde del domingo, cuando presuntamente perdió el control de su vehículo al circular por la parte más alta del Puente Totolapa, sobre la carretera federal México–Tuxpan, en la zona de Venta Grande, en Huauchinango. Tras la caída desde una altura aproximada de 90 metros, la unidad quedó completamente destrozada.

