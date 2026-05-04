COPARMEX Puebla lanza programa para estudiantes emprendedores

Con una inversión inicial de un millón de pesos impulsada por 10 inversionistas, el programa Start Up de COPARMEX Puebla se posiciona como una plataforma única de impulso, formación y acompañamiento para estudiantes emprendedores con proyectos escalables.

En un momento donde el desarrollo económico exige innovación, talento y visión de futuro, COPARMEX Puebla reafirma su compromiso con las nuevas generaciones al lanzar una iniciativa enfocada en estudiantes emprendedores que buscan convertir sus ideas en empresas sostenibles y de alto impacto.

Con una inversión inicial de 1 millón de pesos, respaldada por 10 inversionistas, este esfuerzo no solo apuesta por proyectos, sino por personas. Jóvenes que hoy tienen una idea, pero que mañana pueden convertirse en los empresarios que impulsen el crecimiento económico del estado.

El programa Start Up COPARMEX Puebla nace como una plataforma integral de acompañamiento que rompe con uno de los principales obstáculos del emprendimiento: la soledad en el proceso. Aquí, los jóvenes no solo reciben financiamiento, reciben dirección, comunidad y estructura.

A través de este modelo, los participantes serán acompañados durante todo el proceso de maduración de su empresa, mediante:

Mentorías estratégicas con empresarios consolidados

Vinculación directa con clientes potenciales

Acceso a programas de gobierno

Cercanía con autoridades para facilitar su desarrollo

Pero el objetivo va más allá del éxito económico. COPARMEX Puebla apuesta por formar empresarios íntegros, conscientes de que una empresa no solo genera utilidades, sino que transforma vidas, construye comunidad y fortalece el tejido social.

“Creemos en los jóvenes, en su talento, en su capacidad de innovar y en su visión para construir empresas escalables. Pero, sobre todo, creemos en la importancia de acompañarlos, de formarlos y de impulsarlos para que no caminen solos”, destaca el organismo empresarial.

Este programa, único en su tipo dentro del sindicalismo patronal, busca convertirse en un semillero de los futuros empresarios poblanos, promoviendo una nueva generación que entienda que el desarrollo económico sostenible solo es posible cuando va de la mano con el desarrollo de las personas.

Con esta iniciativa, COPARMEX Puebla no solo impulsa emprendimientos, impulsa el futuro.

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