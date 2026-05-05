Volcadura de tráiler en la México-Puebla provoca tráfico intenso

La volcadura de un tráiler de la línea Castores se registró la mañana de este martes sobre la autopista México-Puebla, hecho que generó la movilización de cuerpos de seguridad y tráfico lento en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 70, antes de Santa Rita Tlahuapan, con dirección a la ciudad de Puebla. De acuerdo con versiones de testigos, el conductor del tráiler circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y terminó volcado a un costado de la carpeta asfáltica.

Te puede interesar: Choque en la Vía Atlixcáyotl deja tres lesionados y daños materiales

El percance provocó la reducción de la circulación en el carril de alta velocidad, debido a las maniobras realizadas por elementos de CAPUFE y grúas para el retiro de la unidad siniestrada. El conductor resultó ileso, aunque presentó crisis nerviosa tras el accidente.

La volcadura ha generado tráfico intenso en la zona, debido al paso lento de los vehículos, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas, entre ellas la carretera federal México-Puebla, ya que hasta el momento se desconoce la hora en que la circulación será restablecida por completo.

Editor: César A. García

Te recomendamos: