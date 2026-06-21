Teléfono de Semefo tiene dos meses inservible: Voz de los Desaparecidos

Buscadoras del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla además de investigar el paradero de sus familiares desaparecidos han tenido que fungir como operadoras telefónicas del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, ya que el teléfono institucional para vincular a las personas que reconocieron a alguien de la lista de fallecidos que publicaron no sirve.

La fundadora del Colectivo, María Luisa Núñez Barojas, explicó que esta situación lleva dos meses, lo cual reprobó, ya que consideró que es un canal de comunicación importante y un requisito para el programa de identificación que lanzaron el año pasado y para reclamar los cuerpos del listado que recién publicaron de personas que se encuentran en sus instalaciones.

Núñez Barojas abundó que la línea telefónica 22 21 53 90 86 es para que los familiares que busquen identificar a sus seres queridos hagan cita y reclamen a las personas fallecidas, paso fundamental para este proceso.

Al no servir la línea, ellas son las que reciben el reporte en el número del Colectivo y piden los datos de las personas que les hablan y hacen la vinculación con personal del Semefo con el que tienen contacto, aunque lamentó que tenga que ser de esta manera.

“Pensamos que es inadmisible que, algo tan básico, como una línea telefónica, que es como la principal forma de comunicación con Semefo, no funcione, y que la directora no sea capaz de resolver esto. O ella ya reportó a sus superiores a la Fiscalía General y no le han resuelto esta situación, entonces nosotros como colectivos acompañamos dentro de nuestras posibilidades, pero no toda la gente llega con nosotros, ni nosotros tampoco podemos dedicarnos por completo a esto”, dijo.

El Semefo sí cuenta con personal las 24 horas para atender a quien lo requiera, no obstante, insistió el problema es la línea telefónica.

Nuñez Barojas lamentó que las personas que no acuden al Colectivo se enfrentan a esta problemática y retrasan el proceso para que les entreguen a sus seres queridos.

En las llamadas de los últimos días, personas de Guanajuato, Ciudad de México y la entidad poblana son quienes han recurrido al Colectivo, tras no lograr llamar al número del Semefo.

La activista mencionó que han atendido 46 reportes, sin contar con la orientación en redes sociales.

Fiscalía abre otra línea telefónica

Tras las quejas en redes sociales del Colectivo La Voz de los Desaparecidos, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado en el que puso a disposición de la ciudadanía el 22 25 23 05 78 es el único canal que tienen para comunicarse en un horario de 9:00 horas a 23:00 horas.

La institución reiteró que mantiene comunicación permanente con colectivos de búsqueda para atender sus inquietudes.

Editor: Renato León

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