CDMX pide evitar reto “quiere volar” durante celebraciones

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió evitar la práctica conocida como “quiere volar, quiere volar” durante los festejos deportivos, al advertir que representa un alto riesgo de lesiones.

La recomendación fue emitida después de los festejos por el triunfo de la selección de México ante Ecuador, jornada en la que se reportaron cuatro personas fallecidas durante las celebraciones.

La titular de la dependencia, Nadine Gasman, señaló que esta práctica puede provocar caídas, luxaciones, golpes y otras lesiones, tanto para quien es lanzado como para quienes participan.

Asimismo, la funcionaria capitalina reconoció que el reto se ha popularizado en redes sociales; sin embargo, exhortó a la población a evitar riesgos innecesarios y celebrar de manera responsable.

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Por otra parte, destacó que distintas dependencias mantienen operativos de seguridad, Protección Civil y atención médica para brindar apoyo durante las concentraciones de aficionados.

Recomendó acudir acompañado a los festejos, identificar posibles situaciones de riesgo y solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad o servicios médicos cuando sea necesario.

También sugirió que adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niñas o niños opten por espacios con menor concentración de asistentes para reducir posibles riesgos.

Finalmente, pidió moderar el consumo de bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y escribir en el brazo el nombre y un número de contacto para facilitar la atención en caso de emergencia.

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