Buscan frenar propaganda personalizada de funcionarios en Puebla

Con el objetivo de frenar el uso de recursos públicos para el posicionamiento de figuras políticas, la diputada Fedrha Suriano Corrales presentó una iniciativa para crear la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva en Puebla.

La propuesta de la representante legislativa de Movimiento Ciudadano (MC) busca cerrar los vacíos legales que permiten la sobreexposición de servidores públicos a través de propaganda gubernamental, además de regular el exceso de anuncios que satura las vialidades de la entidad.

La reforma plantea una prohibición a la colocación de propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, rostros, voces o símbolos que tengan como fin la promoción personal de cualquier funcionario.

Al respecto, la legisladora enfatizó que no se debe tolerar la promoción de servidores públicos en pendones, lonas o carteles oficiales, argumentando que la comunicación gubernamental debe ser exclusivamente informativa, educativa o de orientación social.

Además de regular la propaganda política, la iniciativa de Suriano Corrales aborda los problemas de movilidad y salud pública derivados del exceso de anuncios comerciales y de eventos.

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La diputada expuso que la saturación de espectaculares y lonas genera estrés, fatiga visual y distrae a los automovilistas, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Para mitigar este impacto, la ley propone impedir la instalación de más de un anuncio, lona, cartel o pendón de una misma campaña dentro de un radio menor a 150 metros.

Esta limitante aplicaría cuando la publicidad promocione a una misma persona, marca o evento sobre la misma vialidad o acera.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local para su respectivo análisis y dictaminación.

Editor: César A. García

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