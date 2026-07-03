Entregan distintivos de Turismo Comunitario a prestadores de Zacatlán

Diez prestadores de servicios turísticos de Zacatlán recibieron su distintivo de Turismo Comunitario, de manos del gobernador Alejandro Armenta, de la titular de la SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López Malo, después de cumplir con todos los requisitos e integrar sus expedientes.

Estos distintivos fueron entregados este jueves 2 de julio, en el municipio de Zacapoaxtla, donde el mandatario estatal y la funcionaria federal entregaron en total 106 distintivos a prestadores de servicios turísticos de 41 municipios.

Bajo la instrucción de la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, el Ayuntamiento brindó el apoyo para la conformación de más de 30 experiencias. De estas experiencias, solo 10 recibieron el distintivo.

Los 8 prestadores de servicios turísticos, que recibieron el Distintivo de Turismo Comunitario con apoyo del Ayuntamiento, son:

Gloria Lorenzo Reyes de Experiencias Valle Mora

Gregorio Victorino Carmona de Rancho Los Pinos

Juan Daniel Bernabé Hernández de Matliwaka

Anifany Herrera Cortéz de Dulce Mujer de Café

Flor del Rocío Márquez López de Sabor del Fuego

Joseline Alvarado Alvarado del Parque Ecoturístico Valle de Piedras Encimadas

Angélica Aredy Zavala Carballo de Tenoxtitepe

Marcelina González Hernández de Matsepan Ninimikan Tsajsitepetl

Y los que se inscribieron de manera directa a la SECTUR son:

René Becerra Carrasco de Finca La Concordia Inclusiva

Facundo Carmona Cortés de Cascadas Tulimán

Con este distintivo, Zacatlán y estas experiencias comunitarias cobran más importancia, pues están certificadas por el Gobierno Federal, ofreciendo calidad y una experiencia única a las y los visitantes.

Te recomendamos: