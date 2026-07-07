Tamaulipas confirma dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos

Las autoridades de salud de Tamaulipas confirmaron la presencia de dos casos de miasis causadas por el gusano barrenador en seres humanos, un hecho que ha llevado a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención en distintos municipios del estado para evitar nuevos contagios.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, los pacientes fueron identificados en los municipios de Miquihuana y El Mante, donde recibieron atención médica tras detectarse la presencia de larvas en heridas. Ambos casos permanecen bajo seguimiento por parte del personal sanitario, mientras se monitorea su evolución.

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Tras la confirmación de los casos, las autoridades implementaron un operativo de respuesta que contempla la búsqueda de posibles contagios, inspecciones en las zonas en las que se detectaron los pacientes y acciones preventivas dirigidas a la población. Además, se mantiene la coordinación con instituciones del sector salud.

Especialistas explicaron que la miasis ocurre cuando las larvas de determinadas especies de moscas invaden tejidos vivos a través de heridas expuestas, por lo que recomiendan mantener una adecuada higiene, cubrir cualquier lesión en la piel y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como dolor intenso, inflamación o la presencia de larvas.

La dependencia estatal también informó que se intensificará la capacitación del personal médico para facilitar la identificación oportuna de esta enfermedad y garantizar una atención adecuada en caso de que se presenten nuevos casos en otras regiones del estado.

Editor: Arturo Medina

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