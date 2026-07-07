ARMY presiona a autoridades chilenas para salvar conciertos de BTS

La incertidumbre en torno a los conciertos de BTS programados para octubre en Chile ha provocado una fuerte movilización entre los seguidores de la agrupación surcoreana. Miles de integrantes de ARMY, como se conoce al club de fans del grupo, han expresado inconformidad ante la falta de una confirmación definitiva sobre la sede donde se llevarán a cabo las presentaciones.

El conflicto surgió después de que las autoridades chilenas descartaran el uso del Coliseo Central del Estado Nacional debido a razones técnicas relacionadas con la conservación de la cancha y el calendario de eventos deportivos, contemplando que los surcoreanos usan un escenario de 360 grados.

La decisión dejó en el aire la realización de tres conciertos cuyas entradas ya se encuentran agotadas. El Ministerio del Deporte mantiene conversaciones con la productora DG Medios y ha abierto la posibilidad de que el espectáculo se realice si presentan un plan de mitigación que consideren adecuado.

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INSANE! 🔥🇨🇱



ARMYs from different regions and cities across Chile are holding peaceful march throughout the country 👏



BTS al Nacional! #BTSALNACIONAL #BTSENCHILE #BTSCHILE #QUEREMOSABTSENELNACIONAL pic.twitter.com/klioJVZdJG — BTS Charts News (@btschartsxnews) July 5, 2026

Los tres conciertos de BTS en Chile están programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

Ante este panorama, seguidores de BTS comenzaron a organizar campañas en redes sociales y convocatorias para exigir una solución que garantice los espectáculos. La preocupación se ha extendido entre los asistentes, muchos de los cuales ya realizaron gastos en boletos de avión, hospedaje y otros servicios para viajar a Santiago, la capital.

La situación también ha alcanzado el ámbito político. Legisladores y diversas figuras públicas solicitaron a las autoridades encontrar una alternativa viable que permita llevar a cabo los conciertos sin afectar los compromisos deportivos del recinto.

Hasta el momento, el Gobierno chileno y la productora del evento mantienen conversaciones para definir una opción que permita conservar las fechas programadas. Sin embargo, todavía no existe un anuncio oficial sobre el lugar donde se presentarían RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

Editor: Arturo Medina

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