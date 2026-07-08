Agua de Puebla es responsable del drenaje colapsado por lluvias: SGG

El secretario General de Gobierno de la capital poblana, Francisco Rodríguez Álvarez, coincidió con el gobierno estatal en que la responsabilidad del drenaje colapsado por las lluvias del 28 de junio que dejó afectaciones en el bulevar 5 de Mayo es de la empresa Agua de Puebla.

En conferencia de prensa, reconoció en que hay responsabilidad de todos, no obstante, subrayó que el Soapap era el encargado del drenaje y alcantarillado desde 1984, mientras que en 2013 la concesionaria del agua toma esta responsabilidad.

“Esa es la responsabilidad, ¿a cambio de qué? En su momento inversiones multimillonarias para garantizar este servicio”, declaró.

Recordó que no es la primera vez que hay señalamientos con la empresa y la razón por la que la firma tuvo que comparecer ante el Congreso de Puebla.

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#Puebla 💧 El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, coincide en que la responsabilidad del drenaje colapsado es de la empresa Agua de Puebla y reconoce que la capacidad del drenaje pluvial es insuficiente para el tipo de lluvias recientes, por lo que… pic.twitter.com/7Mni25a36c — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Sin embargo, dijo que la capacidad del drenaje pluvial de la ciudad fue soprepasada en su capacidad, debido al volumen de la precipitación que no se había presentado desde 2016.

“Una ciudad con un drenaje para el cual no estaba proyectada esta precipitación que estamos viendo hoy en día”, dijo.

Recordó que este año con el fenómeno del niño, habrá precipitaciones por arriba de lo previsto en un 20 o 30 por ciento con 650 a 750 milímetros y que llegarán hasta mil milímetros.

En cuanto al desazolve, Rodríguez Álvarez insistió en que se han llevado a cabo en tiempo y forma, aunque lamentó que es insuficiente para la infraestructura como en el caso de La Juárez en donde tiene más de 60 años.

Lluvias de junio afectaron 52 colonias

En conferencia de prensa con el comité Tláloc, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, informó que el 28 de junio atendieron 52 emergencias, 25 fueron por inundación, 15 por árboles caídos, seis vehículos varados, tres rescate, dos por desbordamiento y una extracción vehicular.

Además informó que hubo 52 colonias afectadas, las principales emergencias atendidas las presentaron en el Centro Histórico, Santa María, San Francisco Ocotlán, Barrio de Analco, Barrio de la Luz y Santa Cruz los Ángeles.

Editor: Renato León

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