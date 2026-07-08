SSP entrega información a FGE para capturar al “tirador de la Atlixcáyotl”

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) toda la información obtenida mediante labores de inteligencia sobre el tirador de la Vía Atlixcáyotl, por lo que ahora corresponde al organismo concluir la investigación y solicitar la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Así lo dio a conocer el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien destacó que la dependencia colaboró con la integración de pruebas y participó en la reconstrucción de los hechos.

Por ello, confió que en los próximos días la Fiscalía determine si los elementos aportados son suficientes para judicializar el caso y dar con el presunto agresor; aunque la Fiscalía deberá confirmar su identidad y dar a conocer los avances oficiales.

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#Puebla 🗣️ El titular de @SSPGobPue, Francisco Sánchez González, indicó que la dependencia ya concluyó la investigación sobre el tirador de la Vía Atlixcáyotl y confió que en breve la FGE obtenga la órden de aprehensión para la ubicación del responsable, incluso si ya se… pic.twitter.com/8WUqDSEtOI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Asimismo, indicó que, en caso de que el presunto responsable ya no se encuentre en territorio poblano, las autoridades emprenderán su búsqueda para ejecutar la orden de captura una vez que sea emitida.

“De acuerdo a investigaciones de nosotros, creemos que es una persona (…) habrá que hacer el procedimiento por parte Fiscalía y dar a conocer quién es el presunto elemento que lleva a cabo sus acciones, y obviamente si ya no llegará a estar en el estado, obviamente hay que hay que buscarlo“, declaró.

Según la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, hasta el 21 de junio, contabilizaban 10 casos ligados al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, por las que se iniciaron siete carpetas de investigación: seis por daños a propiedad ajena y uno por lesiones.

Editor: Renato León

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