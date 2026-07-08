Denuncian presunto abuso y encubrimiento en primaria de Tepeojuma

Una denuncia ciudadana presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla señala un presunto caso de abuso y encubrimiento en la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tepeojuma, sin que hasta el momento las autoridades educativas hayan emitido un pronunciamiento oficial.

De acuerdo con el reporte, el pasado lunes un docente identificado como Constancio “N”, quien imparte clases a cuarto grado, habría aprovechado que el grupo se encontraba en actividades externas para llevar a una alumna a un salón, donde presuntamente la tocó y besó en contra de su voluntad, hecho que fue presenciado por otras menores que dieron aviso a una maestra, aunque inicialmente no les habían creído.

Los denunciantes también señalan que la directora del plantel informó de la situación a los padres de la menor, pero que, en presunta complicidad con el profesor de educación física, ayudó al docente agresor a abandonar el plantel de manera discreta para evitar un escándalo que afectara el cierre del ciclo escolar.

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#Municipios 🗣️ Ciudadanos denuncian un presunto caso de abuso y encubrimiento en la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de #Tepeojuma, #Puebla.



Según el testimonio, un docente identificado como Constancio "N" habría aprovechado que el grupo de cuarto grado… pic.twitter.com/64rkNM9dOE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Vuelve ebrio al plantel escolar

Además, otra fuente extraoficial indicó que al día siguiente el docente regresó al plantel en presunto estado de ebriedad, acompañado por otro maestro, y que una trabajadora de intendencia facilitó su salida.

Un padre de familia declaró: “Te plantean ahorita está fuera, ya no va a laborar acá, pero él se sigue presentando en supervisión a seguir firmando. Pero entonces, a lo que voy yo, ¿los derechos dónde quedan de los niños? […] Esto es cosa grave”

“Fuimos ante la Fiscalía General de Justicia a imponer nuestra demanda. Me cae que, pues también nos dicen: ‘Hay que seguir protocolos para investigar’. Pero el detalle es: ¿por qué no lo castigan? ¿Por qué?“, añadió en su reclamo.

Se enfatizó que no es la primera vez que ocurre algo similar, sino que ya se han presentado dos incidentes previos sin que la dirección del plantel o las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto, por lo que exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.

Con información de Héctor Rosas / Canal 80

Editor: Renato León

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