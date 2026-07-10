Cuatro cuerpos son localizados dentro de vehículo en Cuautinchán

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se presenta al filo del mediodía de este viernes luego de que fueran localizados cuatro cuerpos envueltos entre cobijas y bolsas negras, en el camino que conduce a Santa Cruz Alpuyeca, Cuautinchan.

El hallazgo fue hecho por policías que realizaban un rondín de seguridad en la zona cuando hallaron dentro de un automóvil tipo Nissan Versa blanco los cuerpos de cuatro personas y, aunque en un inicio se había mencionado que solo era un cuerpo el que estaba en el interior, con la revisión en su totalidad de la unidad se confirmó que había otros tres más, siendo cuatro en total.

El hallazgo provocó un fuerte operativo de elementos de seguridad en la zona, siendo policías quienes acordonaron el área en primera instancia, mientras que se inician las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, ni el sexo, ni mucho menos la forma en que murieron; además, se desconoce si las mataron en el lugar o solo llegaron al lugar a dejar la unidad.

Serán elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes lleven a cabo el procedimiento del levantamiento de los cuerpos y las investigaciones que den a conocer las causas de los cuatro asesinatos.

#Puebla 🚨 Cuatro cuerpos fueron hallados en el interior de un automóvil Nissan Versa sobre la carretera que conduce a Santa Cruz Alpuyeca, Cuautinchan.

Los cuerpos estaban completamente envueltos en cobijas y bolsas además de wue presentaban huellas de violencia.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/yHZbdwBsJw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 10, 2026

Editor: César A. García

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