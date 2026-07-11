Hombre es asesinado a balazos en la colonia Joaquín Colombres

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes después de ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia Joaquín Colombres, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho ocurrió en la Privada Zacapoaxtla número 22, tras el reporte de las autoridades de seguridad de que dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo realizaron detonaciones de arma de fuego contra la víctima y posteriormente huyeron del lugar.

En la zona se observa movilización de cuerpos de seguridad.

#Seguridad 🚓 Una fuerte movilización policiaca tuvo lugar esta tarde en la colonia Joaquín Colombres.



Según reportes, fue detenido un hombre conocido como "El Chiburro", presunto extorsionador de la zona. pic.twitter.com/MtVXs0IJl1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 11, 2026

Elementos de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que el hombre, conocido como “El Chiburro”, ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó resguardada en espera del arribo del personal correspondiente para realizar las diligencias.

Vecinos señalaron que el occiso era un presunto extorsionador de la zona de Colombres, por lo que no se descarta que su muerte se tratara de un posible ajuste de cuentas.

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