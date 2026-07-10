BUAP celebra V Congreso Internacional de Formadores en Enseñanza de Lenguas

La rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el V Congreso Internacional de Formadores en la Enseñanza de Lenguas (CIFEL) en el Aula Magna de la Facultad de Lenguas de la BUAP, donde celebró el entusiasmo de los catedráticos por emprender nuevas acciones y proyectos en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, la rectora destacó la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras y el impacto que tiene en el futuro de los estudiantes.

“La lengua extranjera tiene una gran importancia y cuando uno no se da cuenta a una edad temprana, pues ya de adulto cuesta un poquito más aprender ese idioma y se da uno en ese momento, se percata uno de que es fundamental, y el no saber una lengua extranjera nos cierra muchas puertas, así como el saberla nos las abre”, afirmó.

La rectora subrayó que el dominio de una segunda lengua abre oportunidades laborales y académicas, como intercambios que muchas veces se desperdician por la barrera del idioma.

“Es abrirles una puerta en su futuro muy próximo como profesionistas. Es abrirles la oportunidad a lo mejor de un empleo o quizá de un intercambio académico. Los intercambios académicos se ofertan de manera muy importante para varios países que no hablan español y la gente deja pasar esas oportunidades por la barrera del idioma“, añadió.

Cedillo Ramírez señaló que eventos como este permiten a los docentes compartir experiencias y adquirir nuevas herramientas para mejorar su enseñanza.

“Cuando ustedes se reúnen y comparten esas experiencias que tienen en la enseñanza de esta lengua, nos apoyan a todos, a toda la institución, pero sobre todo apoyan también a nuestros jóvenes, porque ustedes van a adquirir, además de las habilidades y aptitudes que ya tienen, otras más que surgen de la experiencia de otro colega”, concluyó.

La directora de la Facultad de Lenguas, María Amelia Xique Suárez, dio la bienvenida a los formadores de lenguas, académicos de una comunidad global comprometida con la evolución de la educación.

Yonatan Puón Castro, fundador y organizador del CIFEL, mencionó que el congreso refleja una comunidad docente que cree en el poder de las lenguas como ventana a distintas formas de entender la vida. Al evento asistieron el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, y el secretario Académico de la facultad, Marco Antonio Aparicio Fernández.

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