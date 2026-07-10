Manifestaciones generan cierre de vialidades en Puebla este viernes

La mañana de este viernes, dos manifestaciones generaron el cierre de algunas vialidades poblanas, protagonizadas por integrantes de la UPVA 28 de octubre y transportistas de la AMOTAC.

La primera manifestación fue encabezada por al menos 200 integrantes de la UPVA 28 de octubre alrededor de las 09:00 horas. Se reunieron en la zona del Mercado Hidalgo para culminar en la zona de la CAPU, en conmemoración del aniversario del asesinato de Juanita Arenas.

La manifestación culminó alrededor de las 11:30 horas en la zona de la CAPU, cuando los integrantes montaron una ofrenda floral en las inmediaciones del tianguis de la Fayuca, donde fue asesinada. Durante ese tiempo, el bulevar Norte permaneció completamente cerrado.

Una segunda manifestación ocurrió en la zona de bulevar Forjadores y la carretera federal México-Puebla alrededor de las 09:00 horas, cuando integrantes del sindicato 20 de noviembre y conductores de la AMOTAC bloquearon los accesos a San Pedro Cholula con dirección a Huejotzingo.

La movilización de los inconformes responde a presuntos actos de corrupción en perjuicio del sector transportista y a la denuncia por falta de oportunidades laborales para trabajadores de las juntas auxiliares de San Pedro Cholula.

Después de las 10:40 horas, la vialidad fue reabierta tras una mesa de diálogo entre los conductores y autoridades de San Pedro Cholula. Se espera que en próximas horas se den a conocer los acuerdos alcanzados con los transportistas.

#Puebla 🗣️ Tras varias horas de búsqueda interinstitucional, fue localizado el cuerpo del oficial Agustín Malo Martínez, perteneciente a la Policía Municipal, quien fue arrastrado por el desbordamiento del río Atoyac, durante la atención de una emergencia.



El hallazgo se logró a… pic.twitter.com/SiR2wrv3jO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 10, 2026

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