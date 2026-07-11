BUAP participa en la Muestra de Danza Orgullo Halcón

El Ballet Folklórico de la BUAP participó en la tercera edición de la Muestra de Danza Orgullo Halcón, organizada por la Red Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizada en el zócalo de San Martín Texmelucan.

El representativo de la BUAP cautivó al público con una demostración que integró danzas tradicionales de Veracruz y Puebla, un colorido vestuario y el orgullo por las raíces culturales de México.

En el evento demostraron su talento artístico más de 200 estudiantes provenientes de instituciones de educación superior de Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Ciudad de México.

Tras su destacada participación, la BUAP fortalece los lazos de colaboración con las instituciones que integran la Red Centro-Sur de la ANUIES y reafirma su compromiso con la cultura y la formación integral de sus estudiantes.

Te recomendamos: