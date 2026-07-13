Sheinbaum concluye gira de trabajo por Durango y Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su gira de trabajo por Durango y Zacatecas; encabezó la entrega de viviendas, becas y programas para el Bienestar, además de supervisar obras estratégicas.

Durante su recorrido por Durango, la mandataria supervisó los avances de la presa El Tunal II, proyecto considerado prioritario para fortalecer el abastecimiento de agua en la entidad.

Posteriormente, en el municipio de Gómez Palacio, encabezó la entrega de viviendas como parte de las acciones del Gobierno federal para ampliar el acceso a una vivienda digna.

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En Zacatecas, la presidenta entregó la Pensión Mujeres Bienestar a beneficiarias de Río Grande y anunció nuevos apoyos para fortalecer la educación superior en el estado.

Informó que todos los estudiantes de universidades públicas de Zacatecas recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, con la que se busca apoyar el transporte de las y los universitarios.

Antes de iniciar la gira, la titular del Ejecutivo supervisó los avances de la construcción del tren AIFA-Pachuca, obra desarrollada por el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

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