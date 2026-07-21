Sheinbaum llama a evitar la violencia tras sentencia de “El Mayo”

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la cadena perpetua en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada y el llamado del exnarcotraficante a los jóvenes.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal señaló que, aunque proviene de “El Mayo”, el llamado a alejarse de la violencia coincide con las acciones gubernamentales.

En ese sentido, afirmó que su administración trabaja en la atención de las causas para evitar que los jóvenes se acerquen a la delincuencia y fortalecer la paz en el territorio mexicano.

La titular del Ejecutivo federal defendió la estrategia de seguridad y destacó la coordinación con autoridades de Estados Unidos para combatir a los grupos dedicados al tráfico de drogas.

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Sobre el dinero asegurado a Ismael Zambada tras su condena, indicó que normalmente se solicita, aunque será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine el procedimiento.

Respecto a la captura del narcotraficante en 2024, cuestionó nuevamente la versión estadounidense sobre la participación de sus agentes durante el traslado a territorio estadounidense.

Claudia Sheinbaum explicó que México solicitó información sobre el operativo y señaló que Estados Unidos no ha entregado los datos requeridos para aclarar la detención de “El Mayo”.

Asimismo, recordó que la captura generó efectos en Sinaloa y una ola de violencia, por lo que llamó a que ambos países cumplan sus responsabilidades en materia de seguridad.

Editor: César A. García

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