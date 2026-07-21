Intentan linchar a joven en Cañada Morelos; policías lo rescatan

Una fuerte movilización de elementos de seguridad y Protección Civil Municipal se registró durante la madrugada de este martes en el municipio de Cañada Morelos, luego de que un grupo de pobladores intentara linchar a un hombre al que señalaron de mantener una actitud sospechosa mientras se encontraba en la comunidad.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San José Ixtapa, donde un grupo de personas identificadas como “Pueblos Unidos” retuvo y golpeó a un joven que aseguró encontrarse perdido.

De acuerdo con los primeros reportes, el presidente auxiliar de la comunidad observó al joven deambulando por la zona y, en lugar de solicitar la intervención de elementos de Seguridad Pública Estatal o Municipal, habría llamado a integrantes de dicho grupo.

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Al llegar al lugar, los pobladores rodearon al joven y comenzaron a cuestionarlo para que explicara su presencia en la comunidad. La víctima señaló que la unidad en la que viajaba había sufrido una falla mecánica; sin embargo, cuando intentó retirarse, presuntamente el presidente auxiliar le habría retirado la motocicleta para impedir que escapara.

Posteriormente, integrantes de “Pueblos Unidos” habrían comenzado a golpear al joven, quien hasta el momento no ha sido identificado y cuyo estado de salud permanece desconocido.

Minutos más tarde, elementos de seguridad arribaron al sitio y lograron resguardar al hombre, quien fue atendido por paramédicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna denuncia formal en contra de los probables responsables.

Editor: César A. García

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