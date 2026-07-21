Celebraciones tras final de futbol dejan al menos cinco muertos

La euforia por el desenlace de la copa de futbol se convirtió en tragedia en dos continentes: Argentina, subcampeón del torneo, registró tres fallecimientos durante el domingo, mientras que España, el país que levantó el trofeo, sumó dos muertes en las celebraciones.

La noche de celebración dejó además más de 100 heridos y al menos 24 detenidos en ambas naciones, según reportes oficiales y de medios locales.

En el país sudamericano, los festejos por el segundo lugar se cobraron tres vidas en distintos puntos del territorio.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió a cerca de veinte heridos, incluyendo un hombre que cayó desde cuatro metros en la avenida 9 de Julio y dos jóvenes con intoxicación alcohólica.

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En el Obelisco de Argentina, al menos 12 personas fueron detenidas durante enfrentamientos con la policía, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.

En España, el saldo fue de dos muertos y más de 80 heridos.

El incidente más grave ocurrió en Salamanca, donde el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo provocó la muerte de un menor de 13 años y dejó a otro joven en estado grave, con una fractura en una pierna.

En Madrid, la Delegación del Gobierno reportó siete detenciones: cinco por un delito de odio en un bar, una por desórdenes públicos y otra por desobediencia grave en las plazas de Cibeles y Sol.

Las autoridades de ambos países continúan investigando las causas de los derrumbes y explosiones, y no han revelado las identidades de todas las víctimas ni los detalles completos de los incidentes.

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