Kylian Mbappé, máximo anotador en Mundiales

Kylian Mbappé hizo historia el sábado al superar a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces en el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que terminó con victoria inglesa por 6-4.

El astro francés alcanzó los 22 goles en su carrera mundialista, dejando atrás a Messi, quien se despidió de su sexto Mundial con 21 tantos y sin poder marcar en la final que Argentina perdió ante España. Mbappé también se llevó la Bota de Oro al máximo goleador del torneo, con 10 dianas, dos más que Messi.

El atacante francés expresó: “Habría preferido no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana”, refiriéndose a la final que Francia no disputó tras caer en semifinales ante España.

Mbappé, de 27 años, anotó ocho goles para ganar la Bota de Oro en Catar 2022 y ahora suma 10 en Norteamérica 2026, igualando la tercera mayor cifra en un Mundial, detrás de Just Fontaine (13 en 1958) y Sándor Kocsis (11 en 1954), e igualando a Gerd Müller (10 en 1970).

Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)

8 goles: Lionel Messi (Argentina)

7 goles: Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega)

6 goles: Ousmane Dembélé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra)

5 goles: Mikel Oyarzabal (España)

4 goles: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal)

Clasificación de goleadores históricos de los Mundiales:

22 goles: Kylian Mbappé (Francia)

21 goles: Lionel Messi (Argentina)

16 goles: Miroslav Klose (Alemania)

15 goles: Ronaldo (Brasil)

14 goles: Gerd Müller (Alemania Occidental)

13 goles: Just Fontaine (Francia) y Harry Kane (Inglaterra)

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