España derrota a Argentina y se consagra campeona del mundo

España venció por 1-0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa Mundial de 2026 y conquistó su segundo título en la máxima competición, 16 años después del primero en Sudáfrica 2010, igualando a Francia y Uruguay con dos coronas.

El gol decisivo llegó al minuto 106, cuando Lamine Yamal centró al segundo palo, Nico Williams retrasó el balón y Ferrán Torres, quien había ingresado a los 62 minutos, definió con un zurdazo. “El gol ha sido de 47 millones de personas”, declaró Torres tras el partido. “El destino estaba escrito, hecho para ganar”.

Lionel Scaloni repitió el once que venció a Francia en semifinales, mientras que Argentina implementó tres cambios, pero no pudo hacer frente al control de La Roja en el mediocampo, liderado por Rodri.

#ÚLTIMAHORA 🇪🇸🏆 ¡Se lo arrebata a Argentina! España se convierte en el ganador de esta justa mundialista al derrotar con un solo gol al equipo albiceleste. pic.twitter.com/sgT56oJ3jg — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 19, 2026

España dominó la posesión y generó las ocasiones más claras, pero Emiliano Martínez salvó a Argentina en múltiples ocasiones con intervenciones ante Ferrán Torres, Cubarsí, Olmo, Laporte y un tiro libre de Yamal en la agonía del partido, llevando la definición a la prórroga.

Argentina se quedó con 10 hombres en el tiempo añadido del segundo tiempo por la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la segunda amarilla.

A los 39 años, Lionel Messi disputó su sexto Mundial (posiblemente el último), pero no pudo guiar a su equipo al cuarto título.

No, no lo estáis soñando.



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Protagonistas y récords

Rodri fue galardonado con el Balón de Oro como mejor jugador del torneo; Kylian Mbappé, con 10 goles, ganó la Bota de Oro; Unai Simón recibió el Guante de Oro por mantener su portería imbatida en siete de ocho partidos; y Pau Cubarsí fue reconocido como el Mejor Jugador Joven.

Ferrán Torres fue elegido Jugador del Partido y declaró: “Lo único que quiero en este momento es levantar ese trofeo y abrazarlo con todas mis fuerzas. Es el sueño de 47 millones de personas que hoy estuvieron en la cancha”.

Lionel Scaloni, técnico argentino, expresó: “Tristeza, pero sé que lo dimos todo en la cancha. Ellos fueron mejores, esa es la verdad”.

Con este triunfo, Europa suma su decimotercer título mundial, ampliando la diferencia con América (nueve). El palmarés histórico sigue liderado por Brasil, con cinco Copas del Mundo, seguido de Alemania e Italia con cuatro.

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