Vinícius Jr. causa revuelo tras sorprendente cambio en su rostro

El futbolista brasileño Vinícius Jr. volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez fuera de las canchas, tras aparecer con un notable cambio en su rostro durante sus vacaciones en Brasil. Las imágenes difundidas en redes sociales despertaron una ola de comentarios entre aficionados y medios de comunicación, quienes señalaron una apariencia diferente, especialmente en la zona del mentón y la mandíbula.

De acuerdo con diversos reportes, el delantero del Real Madrid se habría sometido a un procedimiento de armonización facial, enfocado en mejorar la definición del mentón y el contorno de la mandíbula. Aunque algunos medios lo describieron inicialmente como una cirugía estética, especialistas explican que este tipo de tratamiento suele ser no quirúrgico y se realiza mediante rellenos con ácido hialurónico, sin necesidad de una intervención invasiva.

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El procedimiento habría sido realizado en una clínica de Goiânia, Brasil, bajo estrictas medidas de privacidad. Según la información publicada, el objetivo fue lograr un rostro más equilibrado y una mandíbula más marcada, una tendencia estética que ha ganado popularidad entre hombres y figuras públicas en los últimos años.

La transformación de Vinícius Jr. generó opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos seguidores elogiaron su nueva imagen, otros se mostraron sorprendidos por el cambio. Hasta el momento, el futbolista no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el procedimiento, por lo que la información disponible proviene principalmente de reportes de prensa y especialistas que analizaron su nueva apariencia.

🚨 Vini Jr. underwent a CHIN AUGMENTATION surgery in Brazil yesterday and now looks completely different. 🤯



I hope he kept the receipt. 🧾



🗞️ @tmcesporte pic.twitter.com/o3VIl2sVd5 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 21, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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