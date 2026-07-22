Roban Banco del Bienestar a través de un boquete en San Salvador El Verde

La sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la cabecera municipal de San Salvador El Verde fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes, luego de que presuntos delincuentes ingresaran al inmueble a través de un boquete realizado en la parte posterior del edificio y sustrajeran dinero en efectivo.

El hecho fue descubierto por trabajadores de la institución al iniciar sus labores, quienes encontraron indicios de que las instalaciones habían sido violentadas.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron el sitio para preservar los indicios y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que llevará a cabo las diligencias periciales y la investigación correspondiente.

De acuerdo con los primeros datos, el acceso clandestino habría sido abierto desde la parte trasera del inmueble, lo que permitió a los responsables ingresar sin ser detectados.

Hasta el momento, no se ha informado el monto del efectivo sustraído ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

Como consecuencia del atraco, la sucursal permanece cerrada mientras continúan las investigaciones, por lo que los usuarios deberán acudir temporalmente a otras oficinas del Banco del Bienestar para realizar sus operaciones bancarias.

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