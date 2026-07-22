Congreso perfila aprobación de Ley Valeria para tipificar acecho como delito

El Congreso de Puebla perfila la aprobación de la “Ley Valeria” en septiembre de este año, con el objetivo de tipificar el acecho como delito penal y sancionar el acoso, la vigilancia y la persecución física o digital.

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Xel Arianna Hernández García, anunció la recepción de propuestas y la realización de un foro que servirá para construir la iniciativa de reforma que se presentará formalmente.

El objetivo es reconocer el acecho como un delito autónomo y aplicar penas de cárcel a las personas que incurran en dichas acciones.

La legisladora explicó que el conjunto de reformas al Código Penal son conocidas como “Ley Valeria” y surgieron a raíz del caso de Valeria Macías en Nuevo León.

La profesora de universidad fue víctima de años de acoso por parte de un estudiante, quien le llegó a enviar hasta 300 mensajes diarios y permanecía afuera de su casa por horas.

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🗣️⚖️ El #CongresoDePuebla y las Diputadas @xelariannah y @NormaPimentelMx invitan a participar en el foro “Hablemos de Acecho en Puebla” para construir, junto con la ciudadanía, una iniciativa que fortalezca la protección de las víctimas.#LXIILegislatura… — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) July 22, 2026

Sin embargo, su caso no fue tomado en cuenta por las autoridades del Ministerio Público (MP), al argumentar que el sujeto no le había hecho algún daño físico o psicológico.

Tras emprender una lucha legal, logró que el acecho fuera reconocido como un delito penal en Nuevo León y al menos 11 estados del país.

A nivel federal, la “Ley Valeria” ya fue avalada en la Cámara de Diputados y se encuentra en proceso de dictaminación en el Senado.

El acecho castiga conductas como el seguimiento, la vigilancia, las llamadas insistentes o el contacto no deseado que alteran la tranquilidad o la vida cotidiana de la víctima.

Para la construcción de la iniciativa en Puebla, del 21 de julio al 9 de agosto se recibirán propuestas ciudadanas en el Congreso del Estado.

El 25 de agosto, se llevará a cabo un foro para intercambiar ideas y concretar la iniciativa que se presentará en el inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, programado para el 15 de septiembre.

Editor: Renato León

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