FGE integra investigaciones contra seis personas por posesión de drogas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) integra investigaciones contra seis personas detenidas en distintos hechos ocurridos en los municipios de Tehuacán y Atempan, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas, informó la dependencia en un comunicado.

En un primer hecho, ocurrido el 21 de julio de 2026 en inmediaciones del conjunto Ex Hacienda San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, elementos de la Policía Municipal detectaron a Alan N. alterando el orden público en la vía pública. Al realizarle una inspección, le fueron localizadas 46 bolsas tipo ziploc con piedras granuladas transparentes con características similares al cristal, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

En otro caso registrado el 20 de julio de 2026, también en Tehuacán, policías municipales realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco cuando observaron a Mario Alberto N., Eliel N. y Sandra Jimena N. presuntamente consumiendo narcótico en la vía pública. Durante la revisión, les fueron aseguradas 36 bolsas tipo ziploc con piedras granuladas transparentes con características similares al cristal, por lo que las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial.

En el municipio de Atempan, elementos de la Policía Municipal Preventiva detuvieron a Martín N. luego de ubicarlo en la colonia Huexoteno, donde presuntamente consumía narcótico en la vía pública. Al momento de la intervención, le fue localizado narcótico con características similares al cristal, así como un artefacto de color negro con morfología de arma de fuego, quedando a disposición del Ministerio Público.

En un cuarto hecho, ocurrido el 21 de julio de 2026 en la colonia México Sur, en Tehuacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva observaron a Isaías N. presuntamente consumiendo narcótico en la vía pública. Durante la inspección, le fueron localizadas 14 bolsas tipo ziploc con piedras granuladas transparentes con características similares al cristal, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La FGE continúa con la integración de las carpetas de investigación y realizará las determinaciones jurídicas correspondientes, con el objetivo de combatir la distribución de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad en la entidad.

Te recomendamos: