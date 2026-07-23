Inicia rehabilitación de avenidas 145 Poniente y Popocatépetl

Como parte del Programa de Pavimentación de 100 Vialidades 2026, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, inició la rehabilitación integral de las avenidas 145 Poniente y Popocatépetl, en el tramo comprendido entre la Avenida del Trabajo y la Prolongación de la 3 Sur, al sur de la ciudad. Esta intervención equivale a la atención de 38 calles.

La obra impactará de manera directa a 51 mil 708 habitantes e indirecta a 87 mil 545 personas que transitan por la zona. Entre las 10 colonias favorecidas destacan El Refugio, Villa Albertina, Minerales de Guadalupe Sur, Valle de San Ignacio, El Triunfo, Jardines de Santa Rosa, Geovillas del Sur y San Juan Bautista, las cuales contarán con vialidades renovadas y más seguras.

Este proyecto se realiza en coordinación institucional bajo el liderazgo del ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el apoyo estratégico de Petróleos Mexicanos (PEMEX), instancia que donó insumos para la elaboración de la mezcla asfáltica.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de modernizar la red vial de la entidad, para garantizar vías de comunicación eficientes, seguras y dignas que transformen la movilidad y la calidad de vida de las y los poblanos.

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