Sismo con epicentro en Moyotzingo sacude municipios poblanos

Un sismo de magnitud 3.9 se registró la noche de este miércoles a las 21:08 horas, con epicentro localizado a 7 kilómetros al este de Santa María Moyotzingo, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico, con una profundidad de 12.7 kilómetros, fue de tipo cortical (superficial), relacionado a pequeños reajustes de esfuerzos quebradizos en la corteza continental de la placa Norteamericana, y se sintió particularmente fuerte en el municipio de Huejotzingo, donde pobladores reportaron un estruendo y una vibración similar a la de una explosión o temblor breve pero de gran intensidad sensitiva, lo que provocó que algunos salieran de sus hogares para resguardarse.

Vecinos de Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Xoxtla, Cuautlancingo y otras zonas de Puebla reportaron el fuerte estruendo y el movimiento en el suelo que los sorprendió.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación de Protección Civil, informó que no se reportan afectaciones en la entidad, y que personal de la dependencia se mantiene en comunicación con las unidades municipales para descartar cualquier eventualidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Huejotzingo indicó que personal de Protección Civil Municipal se encuentra realizando recorridos de inspección y que hasta el momento no se registran daños en la cabecera municipal ni en juntas auxiliares, manteniendo monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los habitantes.

SISMO Magnitud 3.9 Loc. 7 km al ESTE de STA MARIA MOYOTZINGO, PUE 22/07/26 21:08:41 Lat 19.26 Lon -98.34 Pf 12.7 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 23, 2026

El Valle de Puebla-Tlaxcala se encuentra situado en medio del Eje Neovolcánico, sujeto a un régimen de esfuerzos extensionales, con fallas superficiales de escala local que presentan intermitente actividad sísmica esporádica.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil. El Servicio Sismológico Nacional continúa monitoreando la actividad sísmica en la región.

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