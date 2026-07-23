Empleado de San Andrés Cholula muere atropellado en carretera a Atlixco

Un trabajador del Ayuntamiento de San Andrés Cholula falleció este miércoles después de ser atropellado cuando realizaba labores de mantenimiento sobre el camellón central de la carretera federal a Atlixco, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Los primeros reportes señalan que el empleado municipal se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el camellón cuando fue impactado por un vehículo que circulaba por la vialidad. El golpe fue tan fuerte que le provocó lesiones de gravedad.

Al lugar de los hechos acudieron de inmediato paramédicos para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, tras la valoración, confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El hecho provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad, generando afectaciones a la circulación en la carretera federal Puebla-Atlixco por el cierre parcial de carriles mientras se desarrollaban las investigaciones.

Hasta el momento, autoridades informaron que una persona fue detenida, quien al parecer es el conductor del vehículo involucrado en el accidente. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica una vez que concluyan las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

No se ha dado a conocer la identidad del trabajador fallecido ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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