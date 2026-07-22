SSC Cholula detiene a presunto agresor sexual de niña con autismo

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informó que fue asegurado el presunto responsable de un hecho ocurrido el pasado sábado 19 de julio en el barrio de Santiago Mixquitla, en el que una niña con autismo fue víctima de agresión sexual.

La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

El caso se hizo público luego de que un padre de familia difundiera un video en redes sociales denunciando que su hija, quien padece autismo, fue manoseada y besada en contra de su voluntad durante una fiesta en la calle 5 de Mayo, en el barrio de Santiago Mixquitla.

#Seguridad El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informó que, como resultado de las acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), fue detenido el probable responsable de un hecho ocurrido el pasado 19 de julio en el barrio de Santiago… pic.twitter.com/mqhSoJiBEC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 22, 2026

Según el testimonio del padre, el agresor rompió una lona del lugar y accedió a la menor en dos ocasiones; fue otra niña que presenció los hechos quien alertó a los adultos.

El Sistema Municipal DIF mantiene acompañamiento y atención integral a la víctima y a sus tutoras durante el desarrollo del proceso legal, garantizando atención con perspectiva de derechos.

Asimismo, el gobierno municipal implementó una estrategia de atención para la familia afectada con la participación de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Municipal de las Mujeres, para brindar apoyo psicológico, jurídico y social.

El gobierno municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, aseguró que continuará colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.

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